No interior da Bahia, jovem grava vídeo para denunciar agressões sofridas por companheiro. O vídeo, que repecurtiu na internet, chamou a atenção pela estado físico em que a modelo Renata Lustrosa aparece, com ferimentos, sangrando no nariz e na boca. Renata que foi Miss Piauí 2011 morava em Teixeira de Freitas, a 525km de Salvador, e postou o vídeo para denunciar os maus tratos que vinha sofrendo do companheiro, que não teve o nome divulgado.

Foto: Reprodução | Facebook

No vídeo a modelo relata que não é a primeira vez que é agredida pelo companheiro. "Por causa de uma coisa banal, uma briga, uma mentira. Por mais que eu e ele estejamos errados, nada justifica um homem bater em uma mulher", diz a jovem na gravação.

Da Redação Modelo faz vídeo para denunciar agressões do marido

Em outro trecho Renata diz estar com medo de ameaças de morte que sofre do marido. "O que fazer com um monstro? porque com a Maria da Penha, eu vou lá registro queixas, vão atrás dele, vai ser preso um dia, mas no outro ele vai vir, como ele já prometeu um milhão de vezes, que vai vir para me matar", relata a modelo.

Segundo informações do site Campo Maior em Foco, no final da tarde desta sexta-feira, 25, a jovem prestou queixa na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) em Teixeira de Freitas. Logo após prestar queixa ela postou novo vídeo em que relata a denuncia feita. "Olá pessoal! Eu estou aqui em frente à Delegacia da Mulher, acabando de sair. Já prestei queixa, já fiz (exame de) corpo de delito", relata Renata. O vídeo da denuncia foi postado inicialmente na quarta, 23, mas ganhou força na internet nesta sexta, 25.

#mariadapenha #denuncie #agressãodomestica #agressaopsicológica #agressãofísica A video posted by Renata Lustosa (@renatalustosaoficial) on Nov 25, 2016 at 1:35pm PST

