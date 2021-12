Mobilização acontece em 350 municípios do país

Em todo o país, a partir das 8h de sábado, 13, cerca de 220 mil homens e mulheres da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vão atuar em cerca de 350 municípios de todas as regiões do país com o intuito de mobilizar a população no combate ao mosquito Aedes aegypti, segundo dados do Ministério da Defesa.

Titular da pasta, o ministro Aldo Rebelo informou, por meio de nota, que cerca de quatro milhões de panfletos serão distribuídos com "o intuito de alertar as pessoas sobre a importância de eliminar qualquer foco de proliferação do mosquito".

"Nós levaremos à população folhetos com medidas que devem ser adotadas pelas famílias dentro de suas residências. Os militares vão bater às portas das casas e fazer um trabalho de esclarecimento e orientação, criar uma consciência elevada sobre o problema", afirmou o ministro.

Rebelo ressaltou ainda que, apesar de o problema do zika vírus estar sendo cada vez mais divulgado, algumas pessoas ainda olham para a questão como algo distante.

A etapa seguinte, de 15 a 18 deste mês, contará com 50 mil militares em todo o país em uma ação direta de combate ao mosquito e não apenas de orientação, quando envolverá a aplicação de larvicidas e inseticidas em focos do vetor.

Vacina

Nesta quinta-feira, 11, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, também anunciou que foi feito o primeiro acordo internacional para desenvolvimento de vacina contra o vírus Zika.

Segundo informações do ministério, a pesquisa será realizada conjuntamente pelo governo brasileiro e a Universidade do Texas Medical Branch, dos Estados Unidos. Para o trabalho, será aportado pelo governo brasileiro US$ 1,9 milhão nos próximos cinco anos.

A previsão é que o produto seja desenvolvido em dois anos. Castro anunciou, também, uma parceria entre o ministério e o governo do estado da Paraíba e a agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (CDC) para identificar fatores associados entre o vírus zika e microcefalia.

adblock ativo