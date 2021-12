Mister Bahia morre em acidente na BR-324

Danilo Brito Nery, de 22 anos, o Mister Bahia 2013, morreu no final da tarde deste sábado, 10, em um acidente envolvendo três veículos na BR-324, no Km 449,3, no trecho que liga Riachão do Jacuípe a Tanquinho, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Danilo, natural de Camaçari, viajava com a noiva Jamile Almeida Carneiro, de 25 anos, em um Chevrolet Agile, placa JSU 1550 (Conceição do Coité - BA), para passa o Dia dos Pais em Conceição do Coité (a 234 km de Salvador). Outras duas pessoas que viajavam com eles - Larissa Almeida Gonçalves Mota, 24 anos, e uma criança de 3 anos identificada como Guilherme Almeida Gonçalves Mota - tiveram lesões graves e foram socorridas para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe. Jamile, que conduzia o veículo, saiu ilesa.

Ainda segundo a PRF, José Waljeferson Matias da Silva, 29 anos, condutor da Nissan Frontier, placa JQF 9465 (Feira de Santana-BA) e Auri e Amine Fernandes de Araujo, 67 e 28 anos, respectivamente, que viajavam Fiat Uno, placa OMC 6564 (Belo Horizonte - MG), tiveram ferimentos leves.

A PRF não soube informar detalhes de como teria ocorrido a colisão.

adblock ativo