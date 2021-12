Missa celebra o centenário do jornalista Jorge Calmon

Uma missa em ação de graças foi celebrada na manhã desta terça-feira, 7, na Igreja do Bonfim, Cidade Baixa, pelo centenário de nascimento do jornalista Jorge Calmon. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

A celebração abriu o ciclo de comemorações de iniciativa da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), que incluiu também nesta terça uma sessão especial na Câmara Municipal e programou para as 18h de quinta, 9, uma sessão solene na Academia de Letras da Bahia (ALB).

Ainda nesta terça, na Câmara, o integrante do Conselho de Administração do Grupo A TARDE, Renato Simões Filho disse ser "uma grande honra" representar a empresa e a família Simões na sessão especial de celebração do centenário. "Tenho boas lembranças do convívio com ele, pessoa de grande elegância e simplicidade, mas com grande firmeza de caráter", declarou.

Celebração

Participaram da missa no Bonfim familiares, amigos, políticos, jornalistas, funcionários e ex-funcionários do Grupo A TARDE. Nos 61 anos de Calmon em A TARDE, ele foi diretor-redator-chefe de 1971 a 1996.

Na homilia, dom Murilo ressaltou que a missa transcendia um evento familiar, uma vez que Calmon se tornara personagem da história local. "Ele foi um homem de mil relações pessoais, que ajudou a construir a história da Bahia", afirmou.

Caçula dos seis filhos do jornalista, o auditor fiscal Jorge Calmon Filho, 56, falou sobre a gratidão da família ao receber essa homenagem na data de nascimento do pai. Apenas lamentou que o genitor não estivesse presente para testemunhar o reconhecimento de seu legado em vida.

"Ele teve uma vida muito completa, tanto na família quanto como homem público, jornalista, deputado e incentivador das atividades culturais da Bahia, estado para o qual deixou um legado", disse completando: "Pena que não chegou aos cem anos para receber essa homenagem".

Emocionada, a segunda filha do jornalista Jorge Calmon, Eleonora, lembrou de momentos ao lado do pai e mencionou recordações que remetem a instantes maravilhosos. "Jamais se negou a ouvir quem o procurasse. Familiares e amigos sempre recorriam à sua sabedoria", recordou.

<GALERIA ID=20194/>

Atividades

O presidente da ABI, Walter Pinheiro, destacou que Calmon foi um homem polifacetado, com atuações de destaque em diversas instituições, como A TARDE, Assembleia Legislativa da Bahia, Tribunal de Contas do Estado e o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

"Nós começamos a mobilizá-las há dois anos para, nesse centenário, demonstrar a importância do homem para Bahia", disse Pinheiro, acrescentando: "Tudo que se fizer ainda será pouco diante do significado que ele representa para a nossa sociedade".

Para o ex-governador Roberto Santos, Calmon era querido dentro e fora da Bahia. "Acima de tudo, escritor, homem político e grande jornalista que dedicou sua vida ao centenário A TARDE", avaliou. Há 37 anos no jornal, a produtora Sônia Araújo recorda: "Era um líder que respeitava todos os funcionários".

<GALERIA ID=20188/>

