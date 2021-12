Ministro entrega unidades do Minha Casa, Minha Vida na Bahia

Mais de 400 apartamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida vão ser entregues neste sábado, 11, em Mata de São João, a partir das 11h, pelo ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, e pelo governador Rui Costa.

As unidades fazem parte dos Residenciais Alto do Paraíso I e II e são direcionados para famílias com renda de até R$ 1,6 mil. O investimento total do conjunto foi de R$ 25,59 milhões.

Na Bahia, já foram entregues mais de 155 mil unidades, para um total de 620 mil pessoas. Em Mata de São João, foram 1,8 mil apartamentos para 7,3 mil pessoas.

