Ministro da Infraestrutura vem à Bahia para liberação de trecho da BR-116

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, fará visita técnica a três rodovias federais na Bahia nesta segunda-feira, 12. De acordo com a agenda da pasta, o ministro fará a a liberação do primeiro trecho de duplicação da BR-116/BA após a retomada das obras pelo Governo Federal. Serão nove quilômetros de pista dupla que vão de Feira de Santana até o entroncamento de acesso a Santanópolis.

O ministro segue em visita à obras de duplicação até o município de Santa Bárbara e depois percorre a rodovia no sentido sul, em vistoria de trechos sob concessão da Via Bahia. À tarde, Tarcísio irá visitar a BR-324 e as obras de duplicação do lote 4 da BR-101/BA, que foram retomadas no último mês.

