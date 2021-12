Ministro da Infraestrutura entrega trecho na BR-116 e promete mais obras para este ano

O ministro da Infraestrutura, Tarcisio Freitas, entregou nesta segunda, 12, o primeiro trecho da duplicação da BR-116/BA. São nove quilômetros de pista dupla que vão de Feira de Santana até o entroncamento de acesso a Santanópolis.

No evento, o ministro, que ainda fará visita técnica a outras duas rodovias federais na região, prometeu mais obras para a região ainda neste ano.

"Vou visitar hoje também um trecho da BR-101/BA, as obras estão andando, no seguimento mais próximo, a BR-324, a gente deve entregar até o final do ano 10km de pavimentação, de duplicação, e no trecho entre a Esplanada e Entre Rios mais 20km até o fim do ano. Então estamos falando de entregar mais 30km de duplicação de BR-101/BA até o final do ano, e vamos continuar fazendo entrega", afirmou.

A BR-116/BA é um importante eixo de ligação entre os municípios do norte baiano. Com investimentos de R$ 358 milhões, as obras de duplicação visam benefícios como o escoamento de diversos insumos para o nordeste brasileiro e a redução do tempo de viagens.

adblock ativo