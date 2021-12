Ministro ameaça cancelar contrato com concessionária que opera BR-324: "Não cumpriu 30%"

Publicado terça-feira, 13 de outubro de 2020 às 09:05 h | Atualizado em 13/10/2020, 09:07 | Autor: Redação ouvir

De acordo com Tarcisio, a concessionária não tem cumprido com as obrigações do contrato licitatório firmado com o Governo Federal, - Foto: Divulgação