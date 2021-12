Ministra Damares Alves receberá título de cidadã de Camaçari

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, receberá o Título de Cidadã de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O projeto, de autoria da vereadora Cristiane Bacelar (PRB), que concederá o título à ministra, ocorrerá no plenário da Câmara Municipal da cidade, em sessão solene nesta sexta-feira, 13.

De acordo com a vereadora, a honraria será concedida em reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado pela ministra. “Damares tem tido grande relevância no Governo Federal, liderando uma pasta muito importante. E nesse trabalho, reforçando toda a sua trajetória de luta, ela tem se mostrado uma pessoa muito aguerrida e que tem implantado projetos importantes para a nossa sociedade”, destacou.

Bacelar também citou que, em reunião com a ministra, conseguiu viabilizar para Camaçari ações relevantes. “Fomos ao Ministério, conhecemos a ministra, e de lá trouxemos muitos projetos para nossa cidade. No mesmo dia da sessão, inclusive, será lançada uma dessas iniciativas, que é o programa Envelhecimento Ativo e Saudável, no Espaço Conviver”, complementou.

