Ministério Público dá 30 dias para acordo ser feito

No último dia 12, na tentativa de resolver o imbróglio, a promotoria de meio ambiente do Ministério Público da Bahia, em Mata de São João, se reuniu com as comunidades, a Enseada do Castelo e a prefeitura, mas as partes não chegaram a um acordo sobre a porteira.

Por meio de nota enviada pela assessoria de comunicação do órgão, o promotor de Justiça Oto Almeida informou que foi estipulado um prazo de 30 dias, para que as partes apresentem uma alternativa.

Segundo a ata da audiência, o promotor mostrou evidências de que houve o "fechamento de acesso tradicionalmente utilizado pela população na área do empreendimento".

Ainda conforme o texto, no entendimento do promotor, a população local tem direito a usar estes acessos. Segundo o documento, o promotor informou que analisará o cabimento de ajuizamento da ação civil.

Conforme a ata, representantes da prefeitura e da Enseada apresentaram proposta de controle de acesso com guarita. Já a comunidade rebateu que só concorda com a celebração de qualquer ajuste com a retirada completa das restrições.

