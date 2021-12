Ministério pedirá suspensão temporária de recursos do BRT

A 'novela' do bus rapid transit (BRT) em Feira de Santana ganhou mais um capítulo. Desta vez em esfera federal, já que o Ministério das Cidades vai solicitar ainda esta semana à Caixa Econômica Federal (CEF) a suspensão temporária de recursos liberados para a execução das obras do sistema.

A informação é do secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Dario Rais Lopes, que diz haver dúvidas em relação à forma como está sendo conduzido o processo pela prefeitura. Caso a solicitação seja atendida, a prefeitura não poderá dar continuidade às obras, até que sejam esclarecidas estas dúvidas.

Em julho, a obra BRT ficou parada por nove dias, pois a Justiça local na época entendeu que não atendia à população e causava grande impacto ambiental, com o plano de retirar árvores de duas das principais avenidas. Mas o TJ suspendeu a liminar e autorizou a continuidade dos trabalhos.

Queixas

"Nestas últimas semanas recebemos denúncias de representantes da sociedade e políticos sobre a forma como as obras estavam sendo executadas. Somado a isto temos informações da própria CEF e do nosso corpo técnico, que vem acompanhando todo o processo. Temos notado que a implantação está sendo feita de uma forma que não corresponde nem ao local, nem ao empreendimento, o qual foi aprovado e liberado por nós", afirmou o secretário.

Ele informou que a prefeitura deu início a grandes intervenções em parte do sistema viário que não estavam previstas na carta-consulta apresentada ao Ministério das Cidades, como, por exemplo, a obra na avenida Maria Quitéria.

"Esta obra está sendo uma preocupação para nós, principalmente por causa do fechamento da via e os seus consequentes impactos no comércio. Ela não estava prevista na carta-consulta em nenhum momento, não houve nenhuma previsão desse tipo de intervenção. Por isso, por precaução, resolvemos paralisar o processo até que sejam esclarecidos estes pontos", disse.

Sobre o pedido à CEF, o secretário informou que não é para o cancelamento, mas sim para que seja suspenso o recurso até que se tenha a segurança de que a obra está sendo executada dentro do que foi planejado. "Queremos ter a tranquilidade de que a solução seja não só boa para Feira, mas a forma como está sendo implantada é a forma que dá menos trabalho, menos perturbação, menos problema aos habitantes, trazendo menos prejuízo ao comércio e, principalmente, não comprometendo áreas verdes e calçadas", frisou.

