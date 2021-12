Ministério libera R$ 1,5 milhão para hospitais

Nesta semana, o Ministério da Saúde (MS) liberou recursos da ordem de R$ 1,5 milhão para dois hospitais da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O objetivo é melhorar a qualidade nos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

O investimento faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) e já está disponível para a Maternidade Climério de Oliveira (MCO) e para o Hospital Universitário Prof. Edgard Santos (Hupes).

Para obter o crédito, as instituições têm que cumprir metas de qualidade relacionadas ao porte e ao perfil de atendimento, como capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do SUS.

Redução x melhorias

De acordo com Mônica Neri, superintendente da maternidade, os recursos do Rehuf têm sofrido redução desde o ano passado. Mesmo assim, por intermédio do programa, foi possível fazer a aquisição de insumos e equipamentos, melhorar o parque tecnológico da unidade e reformar diversos setores.

"É um recurso fundamental para os hospitais universitários federais, com necessidade inclusive de ampliação", afirmou Mônica Neri.

A TARDE tentou contato com a assessoria do Hupes para saber mais sobre o investimento, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. Em nota, o ministério informou a liberação de R$ 207,4 mil para o Hupes e R$ 1,3 milhão para a Climério de Oliveira.

Além de poder ser aplicado em pesquisas e na melhoria da qualidade da gestão e atendimento do SUS, o investimento federal poderá ser usado para reformas e aquisição de materiais médico-hospitalares, entre outras ações.

O programa de reestruturação foi criado em 2010 pelo MS em parceria com o Ministério da Educação e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Neste ano, já foram repassados cerca de R$ 305 milhões, garantidos pela portaria 1.506/16, que consta no Diário Oficial da União. Segundo o MS, em 2015 foram realizados cerca de 23 milhões de atendimentos ambulatoriais e internações em hospitais universitários em todo o país.

Montante

O montante para o custeio desses serviços foi de R$ 828,3 milhões. De 2010 a 2015, o ministério investiu R$ 2,6 bilhões em 51 hospitais federais brasileiros.

No ano passado, o crédito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais foi de R$ 344 milhões. Os pagamentos chegam pelo Fundo Nacional de Saúde.

