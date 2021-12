Ministério da Saúde libera verba para cirurgia de catarata

O Ministério da Saúde (MS) investirá, ainda este ano, R$ 22,3 milhões para cirurgias de catarata no estado da Bahia. De acordo com o MS, o recurso liberado pelo órgão busca ampliar o acesso à cirurgia, com objetivo de reduzir o tempo de espera nas filas do Sistema Único de Saúde (SUS). Estima-se que, em 2012, sejam realizadas 64.398 cirurgias na Bahia. O valor liberado é 49% maior que o de 2011, quando foram liberados R$ 14,9 milhões.



Até junho, já foram feitas 32.199 intervenções através do SUS. Para reforçar o acesso ao procedimento, do total de recursos, R$ 9,1 milhões são destinados aos municípios com 10% ou mais de sua população em situação de extrema pobreza.



Os pacientes que são atendidos pelo SUS são submetidos a triagem, avaliação de exames e em seguida ao procedimento cirúrgico. Se houver algum problema durante ou o pós-cirúrgico, o paciente será encaminhado a um serviço de referência do estado.



Investimento - Segundo o Ministério da Saúde, além desse investimento, a Bahia também receberá mais R$ 33,4 milhões para a realização de cirurgias eletivas, sendo R$ 16,7 milhões especificamente para o tratamento de varizes, cirurgias ortopédicas, atendimento nas áreas de urologia, oftalmologia e otorrinolaringologia, incluindo retirada de amígdalas.

