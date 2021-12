Ministério da Saúde autoriza mais leitos de Suporte Ventilatório para Bahia

O Ministério da Saúde, em publicação no Diário Oficial da União (DOU), autorizou a liberação de recursos para a abertura de 9 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar nos municípios baianos de Medeiros Neto, Irecê e Amargosa.

O valor total do repasse será de R$ 129.254,40 divididos entre: dois leitos para o Hospital Municipal de Medeiros Neto no valor de R$ 28.723,20; quatro leitos no Hospital e Maternidade Josefa Ismael Sobral, em Irecê, com valor de R$ 57.446,40; e três leitos para o município de Amargosa no valor de R$ 43.084,80.

Segundo a pasta, a autorização dos equipamentos, voltados para pacientes de Covid-19 que necessitam de suporte de oxigênio, ocorre sob demanda dos estados em caráter excepcional e temporário.

adblock ativo