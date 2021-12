"Minha sogra quase tem um infarto", afirma Tássia Brasil, após boatos de morte do vocalista da banda O Troco

A família do cantor Mário Brasil passou por um susto na manhã desta quinta-feira, 5, após boatos de que o artista teria se envolvido em um acidente e falecido. "Minha sogra quase tem um infarto", afirma a esposa do cantor, a digital influencer Tássia Brasil.

Em suas redes sociais, a bloqueira mostrou sua indignação diante da situação. "Nunca vi tanta imprensa no meu whatsapp, querendo saber apenas se é verdade o falecimento do meu esposo, mas alguém perguntou se a família está bem? Como ele está? CLARO QUE NÃO! Isso pouco importa né?", compartilhou ela.

Tássia contou ao Portal A TARDE que só ficou tudo bem quando confirmaram que Mário estava bem. "Foi muito difícil e pesado", conta ela.

"Obrigada a todos que mandaram mensagem preocupados, você sim são humanos e se sensibilizam diante da dor e do desespero do próximo. Aos demais, interesseiros, eu deixo aqui o meu total repúdio e que isso nunca aconteça com nenhum de vocês. Tudo não passou de uma grande mentira de muito mal gosto", esclareceu ela em seu instagram.

