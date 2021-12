Minha Casa, Minha Vida entrega novas unidades em Conquista

Após o investimento de R$ 76,69 milhões, cerca de cinco mil pessoas serão beneficiadas com a inauguração, nesta sexta-feira, 10, de mais quatro empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em Vitória da Conquista. A inauguração contará com a presença do governador Jaques Wagner, da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e do presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Jorge Hereda, às 10h, no Condomínio Lagoa Azul, no bairro Campinhos.

São 1.200 novas unidades habitacionais para as famílias com renda de até R$ 1.600. Os empreendimentos contam com dois quartos, sala, banheiro, área de serviço, cozinha, centro comunitário, quadra de futebol, parque infantil e áreas verdes. Serão entregues os Residenciais Lagoa Azul 1, 2 e 3, em Campinhos, com investimento total de R$ 57,49 milhões e o Residencial Margarida, no bairro Jatobá, que recebeu recursos de R$ 19.2 milhões.

Com a entrega das novas moradias, a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, passa a ser beneficiada com 20 empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida.

