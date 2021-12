A recuperação econômica da Mineração Caraíba, aliada a uma presença socioambiental na comunidade foram os diferenciais que concederam à empresa e seu diretor, Manoel Valério, os Prêmios CBPM de Mineração e Personalidade 2020. A entrega do prêmio foi feita pelo presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antônio Carlos Tramm, nesta sexta-feira, 18, no auditório da empresa, em Salvador.

Da Redação Mineração Caraíba ganha o Prêmio CBPM de Empresa do Ano em 2020

A Mineração Caraíba é uma empresa que trabalha com extração de cobre e está situada no norte da Bahia, no Distrito de Pilar, município de Jaguarari. Atualmente conta com cerca de 3181 colaboradores - entre diretos e terceirizados.

O vencedor do prêmio de Personalidade 2020, Manoel Valério, é diretor de operações da Mineração Caraíba e esteve pela primeira vez na empresa ainda em 1984, quando ficou até 1996, passando pelos cargos de engenheiro, gerente de geologia e de planejamento.

Entre 1997 e 2005, trabalhou na Companhia de Mineração e Metalurgia pertencente ao Grupo Votorantim, onde atuou como analista e gerente. Retornou à Caraíba em 2006 como Diretor Estratégico e em 2012 assumiu a atual função.

Criado pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) no ano passado, o prêmio visa reconhecer as ações de mineradoras baianas nas áreas de sustentabilidade e inovação. Em 2020, foram inseridas duas novidades: a categoria Personalidade da Mineração e uma consulta popular, que ficou disponível durante todo o mês de novembro.

adblock ativo