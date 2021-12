Mineiros são procurados após embarcação virar próximo a Bom Jesus da Lapa

Os corpos de três turistas mineiros estão sendo procurados na Bahia após a embarcação na qual eles estavam virar, no domingo, 3, no rio Carinhanha, a 175 km da cidade de Bom Jesus da Lapa.

Conforme a Marinha do Brasil, outras três pessoas que estavam no barco conseguiram nadar até a margem do rio e sair da água. As buscas começaram por volta das 5h desta segunda-feira, 4.

De acordo com informações do G1, estão desaparecidos: João Pedro da Silva, de 25 anos, a irmã dele, Danielly da Silva Santos, que não teve a idade divulgada, e Valdineia Lima dos Santos, de 28 anos. Valdineia, inclusive, chegou a compartilhar no Facebook, há oito dias, uma reportagem sobre o desaparecimento de um homem no Rio São Francisco durante viagem de barco.

As causas e responsabilidades estão sendo apuradas. No entanto, segundo a publicação, testemunhas disseram que pode ter havido negligência do grupo quanto ao uso de equipamentos de segurança.

