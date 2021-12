Mineiros que passavem férias na Bahia morrem afogados

Um casal de Minas Gerais que estava de férias na Bahia, morreu afogado no município de Mucuri, no sul do Estado (a 904 quilômetros de Salvador), na tarde desta segunda-feira, 29. Os turistas chegaram na cidade e saíram para tomar banho na Praia do Centro, que fica no final da avenida Petrobras.

Segundo o blog Teixeira News, moradores estranharam o fato do casal ter deixado pertences pessoais na praia e desaparecido. A Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, encontrou documentos e objetos pessoais dos dois.

A Capitânia dos Portos em Porto Seguro chegou a ser avisada sobre o desaparecimento do casal, mas a colônia de pescadores informou que devido ao período de maré alta, não poderia iniciar as buscas.

Os corpos só foram localizados na madrugada desta terça-feira.

O Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT) esteve no local e fez a remoção dos corpos.

