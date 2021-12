Militares e agentes combatem Aedes aegypti

Numa loja da Liberdade havia um tanque aberto. Em outra casa do mesmo bairro, três caixas d'água abertas e com larvas do mosquito Aedes aegypti. Num outro imóvel, em construção, um pequeno recipiente servia de abrigo para o inseto se reproduzir.

Essas foram algumas das situações que militares das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e agentes de endemia do município encontraram nesta segunda-feira, 15, ao visitar residências e estabelecimentos comerciais em Salvador com os mais altos índices de infestação do inseto.

A ação integra uma operação nacional de combate ao mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e febre chikungunya, com a participação dos militares, e ocorre até a próxima quinta, 18.

Somente em Salvador, participam da ação de visitas 1.067 militares das três instituições, segundo dados da 6ª Região Militar. Em outros 30 municípios do estado, há mais 450 militares.

Na casa do instalador Raimundo Bonfim, 39, uma agente de endemia e quatro marinheiros encontraram potenciais focos para reprodução do mosquito.

"Tem um caco e uma lata de cerveja que podem servir para o Aedes. É importante eliminar tudo que pode acumular água", alertou o marinheiro Luan Santos. Somente a equipe de que ele fez parte visitou, na manhã desta segunda, 26 casas, das quais 11 estavam fechadas. Entre as ações executadas está a aplicação de larvicidas.

Bonfim disse que seguirá as orientações. "A gente tem que ter consciência. Cada um tem que fazer sua parte. O problema é que nem todo mundo faz", afirmou.

Entre as dificuldades encontradas pelas equipes estão, segundo o Exército, a grande quantidade de imóveis que necessitam da visita, além daqueles vazios ou abandonados.

A 6ª Região Militar não informou o quantitativo de imóveis visitados nesta segunda, porque o balanço dependia de aprovação. Já segundo a Marinha, a população foi "bastante receptiva".

Em Salvador, o índice de infestação é de 1,8%. O ideal é abaixo de 1%. Acima de 3,9% já é risco de epidemia. Os distritos mais graves são: o do Subúrbio Ferroviário, Boca do Rio, Cabula-Beiru e Itapuã.

adblock ativo