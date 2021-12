Militar do Exército é preso com droga e arma em Feira de Santana

Um militar do Exército foi preso após uma denúncia de que estaria atirando a esmo no bairro Rocinha, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Segundo informações da polícia, a prisão em flagrante ocorreu por volta das 20h desta segunda-feira, 1º.

O militar, que não teve o nome divulgado, foi detido por policiais da Rondesp em um veículo Fox preto. No carro, foi localizado um revólver calibre 38, com duas munições deflagradas e outras duas intactas, além de um saco branco com maconha e celulares.

Com o material apreendido, o homem foi levado para a Central de Flagrante, onde está à disposição da justiça. As informações são do site Acorda Cidade.

adblock ativo