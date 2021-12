Mil pés de maconha são erradicados em zona rural de Juazeiro

Mais de mil pés de maconha foram localizados e erradicados pela Companhia Independente de Policiamento Especializado Caatingana (Cipe) na tarde da sexta-feira, 26, na zona rural do município de Juazeiro (distante a 511 km de Salvador).

Os policiais militares receberam denúncias sobre o plantio, no distrito de Massaroca, e fizeram as buscas na região. Foram encontrados 1.080 pés de maconha. Os PMs ainda acharam uma garrafa de vidro com sementes da mesma erva.

Nenhum suspeito foi encontrado e o caso foi registrado na Delegacia Territorial de Juazeiro.

adblock ativo