Miguelitos furam pneus de carros em Barra de Jacuípe

Pelo menos cinco motoristas tiveram os pneus dos veículos furados por miguelitos (cruz formada com pregos) na BA-099, sentido Guarajuba, próximo à ponte do Rio Sonrisal. O incidente ocorreu na manhã do último sábado, 22.

Moradores e comerciantes suspeitam que os objetos tenham sido atirado por bandidos em fuga, após a explosão de um caixa eletrônico em Jauá. O crime ocorreu por volta de 3h, do último sábado, no Mix supermercado.

O empresário Marcelo Passos, 36, viu cinco carros parados na estrada por volta das 5h do sábado, quando seguia para a Praia do Forte. Ele conta que se uniu a outros motoristas para retirar os artefatos feitos com vergalhão. "Recolhemos 15 deles", conta.

O borracheiro José Mendes, 48, ajudou um motorista a trocar o pneu às 20h do mesmo dia, após passar ter passado pelo mesmo trecho. Ninguém foi assaltado.

A prática é comum entre assaltantes durante a fuga.

Polícia

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual e a 26ª Delegacia Territorial de Abrantes nenhuma ocorrência sobre o caso foi registrada.

A CLN, concessionária que administra a rodovia, também não confirmou a ocorrência.

