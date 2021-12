Microônibus de Rio Real tomba e deixa 17 feridos na BA-093

Um microônibus da prefeitura de Rio Real tombou, na madrugada desta sexta-feira, 14, deixando 17 pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 4 horas, no km 42 da BA-093, próximo aos municípios de Pojuca e Mata do São João, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).



O ônibus permanece no local e passará por perícia para identificar a causa do acidente.

Os 28 passageiros do ônibus viajavam para Salvador para realizar consultas em um hospital, quando o motorista perdeu o controle do veículo e tombou na pista. Entre os feridos, segundo a PRF, 12 eram mulheres. Não houve vítimas graves.



"Graças a Deus ninguém morreu ou ficou grave. Tivemos essa sorte", disse o secretário de Transportes, Luiz Cesar dos Reis Ramalho, lamentando o acidente.



O órgão informou que não irá divulgar os nomes das vítimas, que foram socorridas para hospitais de Camaçari, Pojuca e Mata de São João, cidades próximas ao local do acidente.

Segundo Ramalho, assim que soube do acidente, ainda na madrugada, dois veículos e dois microônibus foram encaminhados aos hospitais onde estavam as vítimas. As pessoas que sairam ilesas do acidente já estão retonando a Rio Real.



Ramalho disse que ainda não sabe informar o que teria causado o acidente. "Por enquanto estamos cuidando de prestar socorro às vítimas", declarou.



O secretário de Saúde da cidade, João Rodrigues Junior, viajou para acompanhar o atendimento às vítimas.

adblock ativo