Micro-ônibus lotado tomba na BA-458

Um micro-ônibus lotado de passageiros tombou na BA-458 na manhã deste sábado, 6. Com destino a Barreiras, oeste baiaino, o ônibus da empresa Real Maia partiu de Palmas, capital do Tocantins.

O acidente aconteceu por volta das 5h, próximo a Fazenda Bela Vista, a 35km do município de Luís Eduardo Magalhães. De acordo com o Blog Braga, ninguém se feriu com gravidade. Alguns dos passageiros acreditam que o motorista tenha dormido ao volante.

A polícia de Luís Eduardo Magalhães esteve no local. A redação de A TARDE tentou entrar em contato com o posto da Polícia Rodoviária Estadual mais próximo, mas não teve êxito.

