Micro-ônibus com 17 policiais é alvo de assaltantes em Feira de Santana

Um micro-ônibus que transportava 17 policiais militares sofreu uma tentativa de assalto na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). De acordo com o Blog Central de Polícia, os militares saiam do Batalhão de Guarda, ao lado do presídio de Feira, quando o veículo onde estavam foi abordado por três bandidos.

A ação aconteceu quando o motorista do micro-ônibus reduziu a velocidade para passar por buracos e foi surpreendido pelos suspeitos, que atiraram no veículo que tinha como destino a cidade de Amélia Rodrigues. Após intensa troca de tiros, os assaltantes fugiram para um matagal.

Ainda de acordo com o blog, a janela traseira do veículo foi alvejado por tiros. Por pouco, segundo testemunhas, um policial que estava sentado próximo a ela não foi atingido. O caso ocorreu na noite deste domingo, 1º, mas foi registrado no Complexo Policial Investigador Bandeira nesta segunda, 2. Até a manhã desta terça, 3, ninguém foi preso.

Janela traseira foi alvejada pelos bandidos durante ação criminosa | Foto: Reprodução | Blog Central de Polícia

