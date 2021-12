Micro-ônibus cai em vala após desviar de moto em Feira de Santana

Um ônibus caiu em uma vala após desviar de uma moto na manhã desta sexta-feira, 8, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O acidente aconteceu na avenida de Canal com a Olímpio Vital,

De acordo com o site Acorda Cidade, o motorista informou que havia deixado alguns passageiros no ponto de ônibus do transbordo e não havia nenhum passageiro no momento do acidente.

O ônibus da empresa Astari, de placa OLH 2690, chegou a atingir um veículo de passeio modelo Etios, de placa OUJ 4353, que ficou danificado.

Um veículo de passeio foi atingido e ficou danificado

