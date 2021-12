Micro-ônibus cai em ribanceira e deixa 10 feridos na BA-093

Dez pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um micro-ônibus da Prefeitura de Pojuca na manhã desta quinta-feira, 2, por volta de 7h30. O caso aconteceu no km 53 da BA-093, próximo ao povoado de Miranga, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O veículo transportava professores para a zona rural do município quando caiu em uma ribanceira. Todas as vítimas foram socorridas inicialmente para o Hospital Municipal Doutor Carlito Silva.

Segundo informações da unidade de saúde, quatro vítimas em estado grave foram transferidas para os hospitais Geral de Camaçari (HGC), Geral do Estado (HGE) e São Rafael, em Salvador.

A vítima socorrida para o HGE foi a professora Miriam Gomes Neville de Melo, que sofreu uma pancada na cabeça durante o acidente. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), ela está sendo avaliada por um cirurgião buco-maxilo-facial e passará por tomografia e raio-x de crânio.

Rosimeire Nonato está internada no Hospital São Rafael, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Já Edneuza Gomes sofreu uma lesão abdominal e também passa por avaliação de um cirurgião no HGC.

A secretária sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) em Pojuca, Elísia Alcântara, lembra que este é o segundo acidente envolvendo o transporte escolar no município desde o ano passado. A falta de manutenção dos veículos também causa preocupação à categoria.

"A nossa luta em prol de um transporte escolar seguro é antiga. Precisamos saber como acontece a licitação das empresas e sobre a conservação destes ônibus. Existe precariedade sim, pois ouvimos isso dos próprios estudantes e professores", ressalta.

A equipe de reportagem tentou contato com a diretora de Educação do município, Alana Giórgia Fernandez, mas ela informou, por meio de uma assessora, que não estava em condições de falar sobre o caso.

Uma reunião entre representantes da APLB e o prefeito Antônio Jorge Nunes seria realizada às 9h desta quinta, mas foi cancelada por causa do acidente.

