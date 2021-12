Micareta de Feira terá esquema especial de segurança e saúde

Um dos principais eventos do interior da Bahia inicia nesta quinta-feira, 28. Trata-se da Micareta de Feira de Santana.

Realizado desde 1937, a Micareta de Feira é o primeiro carnaval fora de época do Brasil e a segunda maior festa de rua da Bahia. A edição deste ano será realizada até o próximo domingo, 1º de maio. Por conta da festa, o governo do estado criou um esquema especial de segurança e saúde.

Segurança

A Polícia Militar (PM-BA) terá o efetivo superior a 10 mil profissionais, divididos em 1.400 patrulhas, que vão circular em todo o trajeto da festa. Nomeada de "Folia e Paz', a operação responsável pela segurança na chegada e saída dos foliões, atuará com 1.511 policiais.

O esquema de policiamento ainda inclui 24 postos elevados de observação, 12 de abordagem e 26 barreiras com detectores de metais. Esse esquema, lançado pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), também foi usado este ano no Carnaval de Salvador.

A Polícia Civil escalou para o evento 32 delegados, 37 escrivães, 121 investigadores e 74 servidores não policiais. Quatro Postos de Policiamento Integrados (PPIs) foram instalados em diversos pontos da cidade.

No antigo Colégio Estadual de Feira de Santana, localizado na avenida Juracy Magalhães Júnior, irá funcionar a Central de Flagrantes, uma Delegacia Especial de Área (DEA), um posto da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), um posto do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e um do Departamento de Polícia Técnica (DPT), todos sob a coordenação do Departamento de Polícia do Interior (Depin-Sede) e 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) será composto por 30 profissionais, entre peritos criminais, médicos, peritos odonto-legais e técnicos, distribuídos no posto situado no Centro Estadual de Educação Profissional de Saúde do Centro Baiano e na sede do departamento em Feira.

O Corpo de Bombeiros também estará presente na micareta. Com aproximadamente 500 profissionais, o 2º Grupamento utilizará uma viatura de combate a incêndio e outra de busca e salvamento, além de oito postos elevados de observação, 12 Grupos de Bombeiros (GBom) e plantão base atenderão moradores de imóveis próximo ao circuito.

Observatório da Discriminação Racial

A Micareta de Feira de Santana terá um serviço especializado no serviço de enfrentamento ao racismo. Durante os dias da folia, o Observatório da Discriminação Racial funcionará no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), localizado na avenida Presidente Dutra, no Circuito Maneca Ferreira.

Lá, serão oferecidos serviços de apoio jurídico e orientações do Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela.

Segundo a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), os casos poderão ser registrados na sede do Observatório ou pelos telefones 0800 284 0011 (Ouvidoria Geral do Estado - OGE) e 156 (Prefeitura Municipal de Feira de Santana), serviços com ligação gratuita.

Além disso, equipes especializadas farão abordagens nas ruas para identificação de ocorrências, entrevistas e levantamento de dados.

Saúde

No Hospital Geral do Estado Clériston Andrade (HGCA), a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) aumentou em 30% o número de plantões de atendimentos da equipe de profissionais. O hospital terá também número maior de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, e aumento de materiais para ortopedia e cirurgias.

Detran-BA

No circuito da festa foi instalado um posto do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) onde o folião poderá tirar a segunda via do licenciamento do veículo e dar entrada na requisição da segunda via da habilitação. A carteira será entregue após a festa.



Durante a festa, o Detran realizará blitzes de alcoolemia e ações educativas para prevenir acidentes.

