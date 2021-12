Micareta de Feira começa nesta quinta com desfile de blocos

O dia de abertura oficial da 77ª Micareta de Feira de Santana é nesta quinta-feira, 24, mas nesta quarta, 23, sete blocos entraram na avenida e desfilaram no circuito Maneca Ferreira, fazendo uma espécie de "esquenta" para o início da folia que se estende até domingo, 27.

Alternativos ou não, os blocos deixaram um gostinho de quero mais nos milhares de foliões que compareceram na avenida para prestigiar o desfile desta quarta.

Entre as atrações, estava o Zero Hora, um dos blocos mais tradicionais da micareta da cidade, mas que não desfilou em 2012. Com quase 50 anos de folia, o grupo mantém a tradição de sair antes dos outros para dar oportunidade aos profissionais de imprensa de se divertir antes de trabalhar.

Com o tema da Copa do Mundo, o bloco só não manteve a tradição no horário - antes saía à meia-noite, este ano entrou na avenida às 20 horas. "O objetivo é não deixar a tradição do Zero Hora morrer", disse o radialista Wilson Passos, um dos coordenadores.

Ao som de fanfarras e trios, ainda abrilhantaram a noite os blocos Só Bebo, Bando Banda e Amigos do Nico. Depois foi a vez do bloco Trote, com Cheiro de Amor; Bloco dos Amigos, animado pela banda Duas Medidas; Coco e Cia, com a banda Conect.

"A Micareta deveria acontecer durante toda a semana. É muito bom participar da festa. Eles dizem que não, mas hoje já é o primeiro dia da festa", afirmou Maria Auxiliadora Neves, que levou toda a família para o circuito.

Chaves da cidade

Hoje, a festa começa oficialmente com a coroação e entrega das chaves da cidade pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho às majestades da folia: o Rei Momo Dilson Chagas Júnior, 36, mais conhecido como Dilsinho, em seu terceiro reinado, e a rainha Jicilene de Oliveira Santos, 20.

As princesas são Tamires Silva Miguel, 22 anos, e Marilânia da Silva Santos, 24.

Após a cerimônia, o agito do circuito fica por conta de nomes como Banda Eva, que puxará o bloco Abraçaê; Bell Marques, que estreia na micareta em carreira solo, puxando o Bloco Skol; Carlinhos Brown e É o Tchan, puxando os foliões pipoca.

adblock ativo