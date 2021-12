Micareta de Feira altera funcionamento dos Correios

Nos dias que acontece a Micareta de Feira de Santana, de 25 a 28 de abril, o funcionamento das unidades de atendimento dos Correios será alterado, por medida de segurança.

Na quinta-feira, 25, o funcionamento será normal, exceto na agência Capuchinhos, que encerrará seu expediente às 13 horas. Já na sexta, as agências Capuchinhos e Kalilândia estarão fechadas e as demais agências funcionarão até às 13 horas. No sábado e no domingo todas as agências dos Correios da cidade estarão fechadas.

O funcionamento voltará à normalidade a partir das 12 horas de segunda-feira, 29, em todas as agências.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) funcionará normalmente, das 8h às 22h. Para solicitar serviços ou pedir informações, os telefones são: 3003 0100 (capitais) e 0800 725 7282 (interior). Para registrar sugestões, elogios ou reclamações, o número é: 0800 725 0100.

