Metrô funciona em esquema especial durante a Copa do Mundo

O plano de mobilidade urbana para Salvador durante a Copa do Mundo 2014 foi divulgado, nesta quarta-feira, 7, pela Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo (Secopa). O projeto inclui o início da operação do metrô, criação de linhas especiais de ônibus, uma rota especial destinada aos pedestres, do Centro Histórico até o estádio e monitoramento de estradas e de outros pontos de acesso à cidade.

Segundo informações divulgadas pela Secopa, a ideia foi melhorar o acesso à Arena Fonte Nova. Além de melhorias no transporte, no plano consta a revitalização do sistema viário, recuperação de calçadas, construção do viaduto que dá acesso ao estádio, que já foram executados, e criação da Fun Walk - rota para pedestres, que liga pontos do Centro Antigo ao estádio.

A Secopa também informou que no dia 10 de junho, o metrô de Salvador começa a funcionar, em operação assistida, com linha expressa, que sai da estação do Acesso Norte ao Campo da Pólvora, em horários específicos. Mas, conforme assessoria, só terão acesso ao metrô torcedores que tiverem ingresso uma vez que a rota está dentro do perímetro monitorado pela Fifa. Só poderão ter acesso à estação durante os dias de jogo, os ônibus e vans credenciados que estiverem fazendo o transporte de pessoas com ingressos.

O projeto prevê dez linhas especiais criadas para atender a cidade durante os jogos, com 150 veículos. Duas delas saem do Aeroporto Internacional de Salvador - a primeira com início de operação até o final deste mês, que seguirá em direção a Pituba, Rio Vermelho, Ondina e Jardim de Alah, e a outra criada especialmente para os dias de jogos, com sentido Arena Fonte Nova.

Para os torcedores com necessidades especiais ou dificuldade de locomoção, haverá duas vans, com saída do Shopping Barra. Do Salvador Norte Shopping sairão outras linhas de ônibus em apoio às rotas do aeroporto.

Estradas

De acordo com a Secopa, para as pessoas que chegarão pelas rodovias estaduais e federais, o plano inclui melhorias em trechos da BA-093 e da 001 e monitoramento nas BRs 324, 116, e 101. Além de uma operação na BA-099, na altura da Estrada do Coco para atender delegações e turistas que se hospedarão no litoral norte.

