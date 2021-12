Metalúrgico é condenado a 11 anos de prisão por tentar matar vizinhas

O metalúrgico Manoel Messias Orlando de Jesus Santos foi condenado na quinta-feira, 22, em Jacobina (distante a 330 km de Salvador), a 11 anos e 11 meses de prisão por tentar matar a facadas duas vizinhas. O crime aconteceu no dia 14 de maio de 2014, no bairro de Caixa D'Água.

Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual (MP-BA), Manoel Messias as atacou porque tinha uma rixa com parentes das vítimas. Ele foi condenado por dupla tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e cumprirá a pena, inicialmente, em regime fechado.

Conforme o promotor de Justiça Pablo Almeida, que sustentou a denúncia, as vítimas eram mãe e filha, que sobreviveram aos golpes de facada após serem socorridas ao hospital local.

O condenado está preso no Conjunto Penal de Juazeiro. Manoel Messias, que é conhecido como “Butelo”, já havia sido condenado a 15 anos e nove meses de reclusão pela prática de estupro de vulnerável e a um mês e cinco dias por crime de ameaça.

O promotor informou ainda que as condenações de Manoel Messias somam um total de 27 anos, nove meses e cinco dias de prisão e ele responde a mais quatro processos criminais, por crimes de estupros, roubos, ameaças, violações de domicílios e uso de droga.

