Metade do corpo de um homem é encontrado em Simões Filho

A metade do corpo de um homem foi encontrada em estado avançado de decomposição na Via Ipitanga, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os restos mortais foram localizados próximo à empresa Forjas Bahia nesta quinta-feira, 6.

De acordo com as informações do site Mapele News, os policiais da 22ª Delegacia Territorial (22ª DT/ Simões Filho) verificaram que o corpo tinha a parte da cintura para baixo e não possuía nenhum documento de identificação.

Ainda segundo o site, não foi possível saber a causa da morte, devido ao estado do corpo, mas acredita-se que a vítima tenha sido alvejada por disparos de arma de fogo.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez o resgate do corpo. Logo em seguida, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por exames cadavéricos para descobrir o motivo da morte. A 22ª DT vai investigar o crime.

A autoria e motivação do homicídio ainda são desconhecidas pela polícia.

