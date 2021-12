Metade das telhas do país é feita da substância

Popular, o amianto, considerado cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde, está presente em telhas e caixas d'água de milhares de casas no Brasil. Segundo o IBC, cerca de 50% das telhas das casas do país são feitas do componente.

Há, por exemplo, quem queira trocar o telhado, mas não sabe onde descartar. Muitos nem sabem que estes materiais oferecem risco. “Não sabia que podia provocar algum risco para a saúde. Tenho telha desse tipo em casa e nunca me disseram nada”, contou o pintor Jonatas Ferreira, 21.

Epidemiologista-chefe da Unidade Técnica de Exposição Ocupacional, Ambiente e Câncer do Instituto Nacional do Câncer (Inca), Ubirani Otero afirma que, para quem tem telha ou caixa d’água feita com amianto, o risco está no caso de o material se deteriorar.

“Se elas se deterioram, a fibra leve é aspirada pelas pessoas, inclusive as que estão no entorno. Isto é uma coisa que a gente vai ter que lidar de agora em diante”.

Sem respostas

Segundo Ubirani, é preciso evitar lavar telhas e tanques com produtos abrasivos, água sanitária e escovão. “Para câncer, não existe limite de exposição seguro. Não há, por exemplo, programas de remoção. É preciso pensar agora como isto será feito. É uma nova realidade que a gente vai ter que pensar. Não temos respostas prontas”, frisa.

Ubirani conta, ainda, que os mais expostos são os trabalhadores que manipulam o material na linha de produção. Ela disse que, no caso do mesotelioma, a previsão é que o pico da doença só ocorra a partir de 2020.

Isto se deve ao fato de a patologia ter um período de latência de mais de 20 anos. “Por isso dizemos que ainda não chegou o pico da doença. A pessoa pode ter sido exposta aos 20 anos e só manifestar após os 40”.

