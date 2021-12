Metade da frota de ônibus circula em Conquista nesta quarta

Apenas metade dos ônibus de Vitória da Conquista, a 512 km de Salvador, estão circulando na manhã desta quarta-feira, 28.

Os rodoviários cumprem uma determinação judicial que garante 80 coletivos em atividade durante a greve da categoria.

Entretanto, o Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista realizou uma parada no início da manhã e anunciou outras duas nesta quarta: das 11h às 14h e das 16h às 18h.

A categoria reivindica reajuste salarial de 10% mais benefícios, além de vale alimentação no valor de R$ 260 e plano de saúde. As informações são do Blog do Anderson.

adblock ativo