Meta é imunizar 124,9 mil garotas de 9 anos contra o HPV

Na Bahia, a previsão do Ministério da Saúde (MS) é que mais de 124,9 mil meninas de 9 anos serão vacinadas este ano contra o HPV (Human papiloma vírus), principal responsável pelo desenvolvimento do câncer do colo de útero.

A mobilização nacional que tem como slogan Proteja o futuro de quem você ama - realizada desde o início deste mês - se propõe exatamente a esclarecer sobre a importância da imunização e incentivar o público-alvo a procurar os postos de vacinação.

Garotas de 10 a 13 anos que ainda não tomaram a vacina ou não completaram as duas doses necessárias para ficar imunes ao vírus também devem se dirigir aos locais de vacinação nos municípios onde moram.

De acordo com o médico ginecologista Carlos Lino, 57, a idade recomendada é de 9 a 13 anos porque as meninas ainda não tiveram relações sexuais, portanto não foram expostas ao vírus.

A medicação é gratuita e faz parte do calendário nacional. Durante todo o ano está disponível para a população em 36 mil salas de todo o país, além de escolas públicas e particulares. Para isto, a recomendação do MS é que as secretarias da Saúde articulem com as de Educação para viabilizar ações nas unidades de ensino.

"Pesquisas em todo o mundo demonstram que envolver as escolas é a melhor forma de alcançar altos índices de abrangência", diz a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, em nota da assessoria do MS.

Documentação

Para se vacinar em Salvador, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a menina precisa levar o cartão do SUS e de vacinação, o próprio documento de identificação e o do responsável.

Em outros municípios, conforme a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), não é necessário apresentar o RG do responsável. Tanto a Sesab quanto a SMS informaram desconhecer a ação iniciada neste mês.

