Mestre Lourimbau é encontrado no Hospital Octávio Mangueira

Fim da procura. O mestre de Capoeira Lourival Santos Araújo, de 72 anos, mais conhecido como Mestre Lourimbau, foi encontrado na noite desta quinta-feira, 2, no Hospital Especializado Octávio Mangabeira (HEOM), no bairro do Pau Miúdo, em Salvador.

Personalidade conhecida de Salvador, o artista estava desaparecido há cerca de cinco meses. Segundo informações de amigos e pessoas próximas, o paradeiro do artesão era desconhecido.

Morador da Boca do Rio, próximo ao Centro de Convenções, Lourimbau circulava muito pelo Rio Vermelho e centro da cidade. O motivo da internação e o estado do capoeirista não foram divulgados pela direção do hospital.

adblock ativo