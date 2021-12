Mestre de obras é morto a tiros em Feira de Santana

Um homem de 53 anos foi assassinado na manhã desta quarta-feira, 22, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador. Valdir José da Silva, que trabalha como mestre de obras, trafegava em um veículo pela avenida Eduardo Fróes da Mota quando foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na cabeça.

O crime foi cometido quando a vítima estava a caminho do trabalho, no bairro Sim. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local mas constatou sua morte.

Ainda não há informações sobre a autoria nem motivação do crime. As informações são do site Acorda Cidade.

