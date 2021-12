Mesmo preso, líder de tráfico comandava comparsas de presídio em Itabuna

Adomair Carvalho do Valle, apontado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) como o líder do tráfico de drogas em Itabuna, dava ordens para os comparsas, mesmo preso no Complexo Penal do município. Esta é a conclusão de uma operação da polícia, que resultou no cumprimento de um novo mandado de prisão contra o criminoso.

Segundo a SSP-BA, Orleans Silva da Luz, conhecido como "Vida Louca", também teve mais um mandado de prisão cumprido. Ele estava detido no mesmo conjunto penal e é visto como o braço direto de Adomair, conhecido no crime como "Bita".

Durante a operação realizada na cidade que fica a 438 quilômetros de Salvador, mais seis integrantes da quadrilha foram presos nesta quarta-feira, 29. Eles foram identificados como Renan Caldas Igreja, Girlane Santos, Lilian Santos Dias, Luandson Silva de Jesus, Alaelson Júnior Costa Lima e Paulo Roberto Rocha Santos.

Ao todo, os policiais cumpriram 17 mandados de busca e apreensão nas casas que eram usadas pelo bando. Já nas celas de "Bita" e de "Vida Louca", foram encontrados 30 tabletes de maconha, além de celulares e munições dos diferentes calibres.

"Foram aproximadamente 60 policiais trabalhando de forma unida contra o crime organizado. Além de mais um indiciamento, transferimos 'Bita' para Serrinha, onde temos uma unidade de segurança máxima", disse o diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Flávio Góis.

A operação contou com a participação de equipes da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna), da Polícia Militar e da Secretaria de Administração Prisional e Ressocialização (Seap).

