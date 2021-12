Meros são devolvidos ao mar na Praia do Forte

Coletivo Memórias do Mar, Projeto Tamar e Projeto Meros do Brasil. devolveram à natureza dois meros capturados acidentalmente. A espécie (Epinephelus itajara) está ameaçada de extinção e é protegido por lei que proíbe sua captura. A proibição já dura 11 anos e foi prorrogada até 2015.

Os meros ficaram abrigados em tanques do Tamar na base do Projeto Praia do Forte e foram estudados pelos pesquisadores do Projeto Meros do Brasil, que analisaram os espécimes, orientaram os cuidados, e realizaram a coleta de tecido e medidas para os estudos de biometria de um dos meros.

O maior está com 73cm e 7 kg e o menor com 46,5cm e 1,8 kg e estão saudáveis. As medidas foram tiradas e um tag inserido em cada animal pelo pesquisador especialista em peixes recifais, Claudio Sampaio, e pelos veterinários Gustavo Rodamilans e Thaís Torres, do Projeto Tamar.

O primeiro mero foi capturado pelo pescador conhecido como "Minha Cor". O animal foi pescado com anzol na Praia do Forte, onde funciona uma das bases do projeto Tamar. O segundo foi resgatado pela equipe do Projeto Tamar de um munzuá (equipamento usado na pesca), no Porto da Barra, em Salvador.

O mero pode chegar a 2 metros de comprimento e pesar 400 kg, mas inofensivo. A docilidade do peixe o colocou na lista vermelha dos animais em extinção. Conhecido como "senhor das pedras", só entra na idade reprodutiva entre 7 e 10 anos de idade, o que dificulta a reposição da espécie.

adblock ativo