Merendeira reinventa a receita do abará

A troca acidental de ingredientes do abará, prato típico da culinária baiana, contribuiu para que a merendeira Dejanira de Souza, da Escola Municipal Nossa Senhora das Candeias, na comunidade quilombola de Praia Grande, na Ilha de Maré, chegasse à final do 1º Concurso Nacional das Melhores Receitas da Alimentação Escolar, lançado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Os objetivos da competição, que reuniu 2.433 merendeiras do país, são comemorar os 60 anos de criação da merenda nas escolas e incentivar a prática de hábitos alimentares saudáveis para os alunos.

Dejanira é uma das três finalistas da região Nordeste - as outras duas também são de Salvador - e disputará, nos dias 27 e 28 de janeiro, em Brasília, um prêmio de R$ 5 mil e uma viagem internacional. "Será a primeira vez que vou viajar de avião, pense…", diz a merendeira, sem esconder o medo de voar para a capital federal. "Ela vai nem que seja amarrada", rebate a auxiliar de cozinha Lúcia Santos Lobo, coautora da receita.

Aniversário

No aniversário de Dejanira deste ano, Lúcia prometeu fazer o almoço. Resolveu fazer abará, mas em vez de usar a massa de feijão-fradinho pegou a de aipim, por engano, na geladeira. Só deu conta do erro mais tarde.

Quando a escola recebeu o e-mail sobre o lançamento do concurso nacional, que estabelecia que as receitas deveriam ter ingredientes regionais e valorizar hábitos locais, foi marcada uma reunião na Escola Municipal Nossa Senhora das Candeias. Dejanira e as duas auxiliares estavam em dúvida entre quatro opções - moqueca de peixe com pirão de banana, feijão tropeiro de soja, cuscuz nordestino com peixe e farofa especial -, quando a merendeira lembrou do seu aniversário e sugeriu o abará com aipim.

Também defendeu a troca do camarão seco, ingrediente não disponível na merenda escolar, pela carne bovina (acém). A proposta foi aceita por unanimidade.

O abará, originalmente, é um bolinho de feijão-fradinho moído sem casca e cozido em banho-maria, antes de ser embrulhado em folha de bananeira. Feita com a mesma massa do acarajé, mas cozido em vez de frito. Tem como ingredientes cebola ralada, camarão seco, tomate, alho, coentro, sal e azeite de dendê. No candomblé, é comida ritual de Obá, de Iansã e dos Ibejis.

Alegria e fé

A notícia de que Dejanira chegou à final do concurso nacional aumentou a autoestima dos moradores da ilha. "Estou doido para que chegue o dia 28. Vamos ganhar e receber a placa", prevê o integrante do conselho de alimentação escolar, Valter Santana.

A população de Praia Grande também põe fé na fama de guerreira e sortuda que acompanha Dejanira, desde que ela, após contrair o zika vírus, participou do concurso de miss merendeira, em junho passado, e venceu "mesmo com as pernas bambas".

Da cor do céu

A Escola Nossa Senhora das Candeias não tem letreiro. Pintada em dois tons de azul e enfeitada com uma árvore de Natal de garrafas pet na entrada, tem as janelas das salas de aula de frente para o mar. São 177 alunos matriculados na educação infantil, no fundamental 1 (1º ao 5º ano) e na educação básica para jovens a partir de 15 anos e adultos (EJA). As salas são pequenas e bem decoradas e a cozinha é limpa. O refeitório é a área mais ampla; na diretoria mal cabem três pessoas.

Na tarde do dia 10 de dezembro, 15 alunos da pequena escola participaram de uma oficina para conhecer os benefícios que o abará de aipim com carne traz para a saúde.

Aprovação

Os estudantes ouviram da nutricionista da secretaria municipal de Educação, Taís Cardoso de Jesus, que o aipim é rico em carboidratos e fibras e dá energia para as crianças. Já a carne tem proteínas que auxiliam no crescimento e na reparação de tecidos. E o azeite de dendê possui vitaminas A e K, importantes para fortalecer o sistema imunológico e agir no processo de coagulação sanguínea. O alimento tem cerca de 280 calorias em 100 gramas. Os alunos ajudaram a preparar a receita de Dejanira. Depois de provarem o bolinho, festejaram, cantando, batendo palmas e batucando.

