Mercados estaduais têm horário de funcionamento alterado

Os mercados estaduais de Paripe, Ogunjá e 7 Portas terão seus horários de funcionamento alterados, em razão da antecipação do toque de recolher na Bahia que passa a valer a partir das 18h desta segunda-feira, 22. Por outro lado, os horários do Centro de Abastecimento do Estado (Ceasa) e o Mercado do Rio Vermelho (“Ceasinha”) serão mantidos, já que fecham antes do toque de recolher. A medida tem validade até o dia 1º de abril.

Apenas atividades consideradas essenciais continuam permitidas até às 5h do dia 29 de março em Salvador e em alguns municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS), no Ceasa e nos mercados administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Ceasa: funcionamento em horário normal, para os serviços essenciais.

Abertura

Segunda, quarta e sexta, às 3h para permissionários e transportes de carga e às 4h para clientes.

Terça, quinta e sábado, às 5h.

Fechamento

Segunda à sexta, às 17h. E sábado, às 13h

Domingo, o local não abre.

Mercado do Rio Vermelho

Funcionamento em horário normal, de segunda a sábado, das 7h às 17h e domingo, de 7h às 16h, para os serviços essenciais. Sendo de 7h às 9h exclusivo para idosos. Os stands deverão permanecer fechados até 29/03.

Paripe

Funcionamento com encerramento alterado, de segunda a sábado, das 6h às 16h e domingo, das 6h às 14h, para as atividades essenciais.

Ogunjá

Funcionamento com encerramento alterado, de segunda a sábado, das 6h às 17h e domingo, das 6h às 14h, para as atividades essenciais.

7 Portas

Funcionamento com encerramento alterado, de segunda a sábado, das 6h às 17h e domingo, das 6h às 13h, para as atividades essenciais.

Outros serviços

Com o decreto, os supermercados, hipermercados e atacadões poderão comercializar apenas gêneros alimentícios e produtos de limpeza e higiene. Já as farmácias somente poderão comercializar medicamentos e produtos voltados à saúde.

Agências bancárias, lotéricas e postos de combustíveis seguem em funcionamento. Operam também pets shops, com exceção do serviço de banho e tosa, que só poderão ser realizados por meio de serviço de delivery.

Bares e restaurantes só podem funcionar na modalidade de entrega em domicílio, com portas fechadas, até meia-noite.

Além disso, fica proibida a venda de bebidas alcoólicas, em qualquer estabelecimento, inclusive por sistema de delivery, das 18h de sexta-feira, 26, até às 5h de segunda, 29.

