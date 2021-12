Mercado de Arte Popular de Feira é reformado e entregue

O Mercado de Arte Popular (MAP) de Feira de Santana, município localizado a 110 quilômetros de Salvador, cujo prédio completou 100 anos em março deste ano, foi reformado e entregue à população nesta terça-feira, 29.

Um grupo de 100 permissionários vai movimentar o local a partir do dia 4 de janeiro de 2016, com a comercialização de artesanato em diversos materiais, serviços manuais em geral e gastronomia regional.

No local, situado no centro histórico da cidade, também vai funcionar um ponto da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, para orientar turistas e moradores de Feira de Santana sobre os atrativos e curiosidades do destino turístico do Caminho do Sertão, que vai de Feira de Santana até o município de Canudos.

O espaço, tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), é estilizado com colunas toscanas e portais em arco, abrigando, ainda, a sede do Instituto Histórico e Geográfico e a Academia de Letras de Feira de Santana, com área para o mercado de cordéis e o lançamento de livros.

Conforme o presidente da Associação dos Artesãos do Mercado de Arte Popular (Artmap), Ronildo Carlos Silva Ramos, embora o prédio seja conhecido da população como uma referência para a arte popular, "quando foi construído, abrigou por muitas décadas a feira livre da cidade".

Ele destacou que o MAP vai funcionar em horário comercial, exceto nas datas em que houver programação noturna com eventos artísticos e culturais.

"Nós contratamos uma produtora especializada em arte popular nordestina para coordenar a grade de eventos, que, esperamos, seja bem diversificada e movimentada", comentou Silva Ramos.

Turismo em alta

A nova estrutura do espaço, com telhado termoacústico, privilegia a ventilação e a iluminação natural. Também foram restaurados os painéis sobre azulejos do artista Juracy Dórea.

Outra novidade é a ilustração sobre azulejo da artista plástica feirense Wânia Garcia, retratando a heroína baiana Maria Quitéria.

De acordo com informação do secretário de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento de Feira de Santana, Antônio Carlos Borges Júnior, a cidade, que tem tradição consolidada no ramo do turismo de negócios, já conta com uma rede de hotelaria e de restaurantes.

Ele acrescentou que, com este espaço todo reformado, a cidade oferece para os visitantes um lugar de acolhimento aos turistas que visitam Feira de Santana, "o portal de entrada para o sertão com peças artesanais que expressam a criatividade dos feirenses".

Segundo Borges Júnior, o destino Caminhos do Sertão segue diferentes vertentes "como o turismo religioso, o termal, o ecológico e o de aventura. Vamos mostrar tudo isso no espaço interno do MAP", asseverou.

O secretário enfatizou que, embora a previsão inicial para a conclusão da obra da reforma do MAP iniciada em 2014 fosse de seis meses, "a demora se deu por conta dos repasses do Ministério do Turismo, que não chegaram dentro do cronograma previsto inicialmente, mas foram enviados com a cobrança do prefeito e de lideranças regionais".

adblock ativo