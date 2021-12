Mensagens de celular frustam assalto em Guaratinga

Uma troca de mensagens entre bandidos frustou um assalto combinado. O foragido da justiça, Matson Ribeiro de Souza, conhecido como "Nem", marcou o crime em Guaratinga, distante 700 quilômetros de Salvador, via celular com o seu comparsa Marcelo Souza de Santana, o "Zara". Ele só não imaginava que o colega seria preso e a polícia investigaria o celular apreendido com o "Zara". "Nem" foi preso por policiais civis e militares, no domingo, 4, em companhia de Jhonatan Wellington Aguiar Pithon, quando ambos chegaram à cidade, onde pretendiam roubar R$ 150 mil, segundo consta numa mensagem de texto lida pelos investigadores no celular de "Zara".

Na Delegacia Territorial de Guaratinga, o delegado Sinézio Vieira Júnior, disse que os criminosos não informaram quem seria a pessoa ou estabelecimento vítima do assalto, a ser praticado.

Ao investigar o conteúdo do celular encontrado com Marcelo, a equipe da DT/Guaratinga visualizou uma série de mensagens, detalhando o assalto, com fotos do veículo que "Nem" viria para a cidade, e de Jhonatan Wellington, que conduziu o carro entre Macaé, no Rio de Janeiro, e a Bahia. Em um das mensagens, "Zara" é apontado como o homem que indicaria o local do roubo.

A desarticulação da quadrilha teve início no dia 29 de abril, com a apreensão de um adolescente, em Guaratinga, flagrado com uma porção de maconha, ao lado de Marcelo, também encaminhado à unidade policial.

Com um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Matson Ribeiro de Souza ficará custodiado na DT/Guaratinga, até ser transferido para o seu estado de origem. Marcelo e Jhonatan foram indiciados em inquérito policial pelo delegado Sinézio Vieira Júnior, que vai analisar o conteúdo de dezenas de outras mensagens nos celulares dos três assaltantes, indicando o planejamento e a realização de mais crimes.

