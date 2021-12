Menor é apreendido suspeito de abusar sexualmente de casal

O adolescente com as iniciais J. G. P., de 14 anos, foi apreendido na noite da sexta-feira, 21, suspeito de ter assaltado e abusado sexualmente um casal no município de Vitória da Conquista (a 509 Km de Salvador).

De acordo com a 77ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vitória da Conquista), o menor abordou um estudante de 17 anos, no bairro Candeias, em Conquista e em seguida o obrigou a mostrar onde morava. O adolescente então invadiu o local, que é uma república, estuprou o estudante e a namorada dele de 23 anos. O jovem ainda levou objetos da casa e fugiu em um táxi.

Ao receber a ocorrência, policiais do 2º Pelotão da 77ª CIPM/Vitória da Conquista foram acionados e localizaram o adolescente em outro ponto de Conquista, no bairro Panorama. Foram encontrados com o suspeito maconha, uma quantia não divulgada em dinheiro e os tênis das vítimas.

O sub-comandante da 77ª CIPM/Vitória da Conquista, Capitão Márcio Chagas, observou que as vítimas estavam bastante assustadas. "Ao apurar as informações e realizar rondas conseguimos localizar as vítimas. Eles estavam bastante assustados e informaram que foram abusados", contou. O capitão disse que as vítimas foram para a delegacia a fim de registrar queixa e solicitar exame de lesões para identificar se houve abuso. Além disso, elas também foram encaminhadas ao Hospital Esaú Matos, em Conquista.

O jovem já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e assalto a mão armada, mas, pelo fato de ser menor de idade e o município não dispor de um centro de acolhimento para menores infratores, ele nunca ficou apreendido. O menor foi conduzido para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) onde aguarda decisão da justiça para onde será encaminhado. A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a Vara da Infância e Juventude de Vitória da Conquista, nesta segunda-feira, 24, afim de saber se já havia algum posicionamento da justiça com relação ao destino do menor mas não obteve êxito até o final dessa publicação.

