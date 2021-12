Menor diz que compra droga com dinheiro do Bolsa Família

Um adolescente de 13 anos foi apreendido com 30 gramas de maconha no município de Itabuna (a 433 km de Salvador), na tarde desta quarta-feira, 22. À polícia, o jovem disse que comprava a droga com uma parte do dinheiro do Bolsa Família recebido pela mãe.

Ele foi capturado por policiais militares da base comunitária de segurança na Avenida Juracy Magalhães, nas proximidades da localidade do Alto dos Canecos.

O adolescente informou que a a mãe o entregava mensalmente uma quantia no valor de R$ 40 do benefício, mas não sabia que era para comprar a droga. De acordo com a polícia, o jovem informou também que é usuário desde os nove anos.

adblock ativo