Meninos mortos em incêndio são enterrados em Cachoeira

Os irmãos Allan Abner, de 3 anos, e Juraci Arthur, 4, que morreram devido a um incêndio em Cachoeira, no recôncavo baiano, foram enterrados na tarde desta quarta-feira, 20, após liberação dos corpos do Instituto Médico Legal (IML), em Salvador, nesta manhã.

O enterro aconteceu no cemitério da Piedade e muita gente acompanhou o cortejo que saiu da Câmara Municipal, onde os corpos foram velados.



Eles morreram vítimas de um incêndio, no dia 12 de junho, que atingiu um casarão. Os bombeiros trabalham com a suspeita de que o fogo tenha iniciado por fogos de artifício usados pelas crianças. A mãe e a avó dos meninos conseguiram sair do imóvel.

