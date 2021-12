Meninos desaparecidos em Conquista são encontrados em SP

Os dois meninos, de 9 e 10 anos, que haviam sumido de casa em Vitória da Conquista (a 520 km de Salvador), na madrugada do último dia 26, foram localizados em São Paulo e encaminhados para um abrigo, para alívio de familiares e amigos.

Nesta sexta-feira, 28, o pai de um deles deixou a cidade baiana e foi, de carro, até a capital paulista para buscar as crianças, que, além de amigas, são sobrinho e tio, respectivamente.

Mãe de um dos garotos e irmã do outro, Daiana Reis afirmou que a notícia sobre a localização dos dois trouxe muita alegria para todos e que estava ansiosa pelo retorno deles. Ela disse que, desde que descobriu que não estavam em casa, não teve mais descanso.

A 2ª Delegacia de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, coordenada pela delegada Jaqueline Ferreira dos Santos, está investigando as circunstâncias e a responsabilidade pela viagem dos dois meninos. Eles foram vistos, no dia do desaparecimento, no terminal rodoviário da cidade.

No local, foram abordados por um policial e disseram que aguardavam uma tia para viajar até São Paulo, mostrando, inclusive, os próprios documentos. Nas imagens das câmaras de segurança do lugar, os dois aparecem mais tarde junto de um homem, que pode ter levado os dois.

Segundo os familiares, ninguém percebeu alguma mudança neles que evidenciasse que estavam se preparando para fugir.

Na delegacia Em São Paulo, e para os conselheiros tutelares que acompanharam os dois, eles disseram que viajaram de carona em um caminhão com um homem, que os teria obrigado a vender bala em semáforos e, depois, desaparecido com o dinheiro, a mochila e a bicicleta que haviam levado.

Enquanto estavam sozinhos no terminal rodoviário do Tietê, foram percebidos por uma mulher, que notou que alguma coisa estranha e chamou um guarda municipal. Depois que contaram a história, o Conselho Tutelar foi acionado. Ambos estavam buscando informações para ir até a Praça da Sé, onde o homem teria dito que os encontraria.

Para a delegada Jaqueline, os dois meninos devem colaborar na identificação do adulto que os ajudou a viajar. Ela ressaltou que precisa saber quem é o homem que aparece nas imagens, de onde o conhecem, se é de Vitória da Conquista, se as crianças sofreram algum tipo de abuso e por que acompanharam esta pessoa.

adblock ativo