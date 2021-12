Meninos acorrentados pela tia têm destino incerto

Os dois meninos que foram acorrentados pela tia e soltos no Domingo de Páscoa com ajuda de vizinhos no distrito de Itabatã, município de Mucuri (a 891 km de Salvador), estão no conselho tutelar do município.

As crianças estão no local desde a última segunda-feira. Até a tarde desta terça-feira, 29, os conselheiros aguardavam um posicionamento do Ministério Público Estadual e da Vara da Infância e Juventude. "O município não liberou recursos para que eles fiquem em uma pousada e nós não temos estrutura para abrigar os dois aqui", disse o conselheiro Edivan Santos.

Com 9 e 7 anos, eles viviam com uma tia que estava com a guarda das crianças porque a mãe seria alcoólatra e o pai teria morrido. Os dois passaram cerca de 24 horas com as pernas amarradas com correntes de metal e cadeados. Com dificuldades, se arrastaram para a rua e foram socorridos.

A tia alegou que precisou viajar para Itamaraju e não queria deixar os dois soltos, pois já foram pegos em situação de roubo. O conselho tutelar confirmou a passagem dos meninos pelo órgão, quando a tia havia pedido ajuda.

adblock ativo